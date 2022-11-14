«Смотри, кого потерял!»: Муцениеце прилюдно сбросила одежду, чтобы уязвить Прилучного

Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным не опустила руки, а напротив, взялась за карьеру и свой внешний вид. Сейчас она одна из самых высокооплачиваемых актрис, кроме того, ее формы все больше приближаются к модельным.

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Муцениеце еще в пандемийный период взяла за правило каждый день бегать по утрам и регулярно ходить в спортзал и свято следует этому правилу, не нарушая его.

Сейчас в личном блоге Агата Муцениеце утерла нос своему бывшему мужу Павлу Прилучному, показав, какой совершенной она стала. Скинув одежду, она запечатлелась в коротком топе и облегающих лосинах, демонстрируя тонкую талию, накаченный пресс, стройные ноги.

Казалось, весь ее вид говорит одно: «Смотри, кого потерял!»