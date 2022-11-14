«Такая я, сякая!»: Гузеева разнежилась на массаже головы в умелых руках знойного красавца

Лариса Гузеева привыкла к едким выпадам в ее сторону. При этом соведущая Розы Сябитовой в программе «Давай поженимся!» и сама за словом в карман не лезет. Актриса ловко усмиряет поклонников, посылая их за тридевять земель.

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