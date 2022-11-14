«Такая я, сякая!»: Гузеева разнежилась на массаже головы в умелых руках знойного красавца

Лариса Гузеева привыкла к едким выпадам в ее сторону. При этом соведущая Розы Сябитовой в программе «Давай поженимся!» и сама за словом в карман не лезет. Актриса ловко усмиряет поклонников, посылая их за тридевять земель.
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В своем микроблоге Лариса Гузеева поделилась stories, понежившись на массаже головы. Телеведущая доверилась опытным и сильным рукам знойного красавца-массажиста. Актриса позволила себе дать слабину, полностью расслабившись на SPA-процедуре. В кресле такого массажиста можно и уснуть.
«Ну, поехали! Ой, друзья, что же вы меня все время критикуете — такая я, сякая! Как говорится, критикуй, не критикуй, все равно получишь ... Хорошего всем дня», — пошутила актриса.