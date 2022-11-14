«Вы сговорились?»: Ирина Салтыкова выкатила претензию судьям шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ

Звезда 90-х годов Ирина Салтыкова принимает участие в третьем сезоне популярного шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение».
Для выступления во втором выпуске проекта, который телезрители увидели накануне, 13 ноября, Ирина Салтыкова выбрала трек рокерши Дианы Арбениной «Секунду назад».
Перепев хит известной вокалистки, Ирина Салтыкова произвела фурор. Судьи шоу НТВ в один голос заявили, что это было просто великолепно. Они не ожидали, что певшая легкие попсовые песенки Ирина Салтыкова справится со столь сложной композицией.
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Ирина Салтыкова на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
«Это взросление, ты другая совсем, ты не стремилась подражать, и для меня открытие, что ты заиграла новыми красками», — высказался музыкальный критик Сергей Соседов.
Его поддержали и остальные судьи, выразив свои восторги Салтыковой. В итоге певица не поверила в искренность жюри. Судя по всему, Ирина Салтыкова не ожидала такой реакции.
«Вам точно нравится песня или вы сговорились?» — обратилась Салтыкова к жюри.
Те заявили, что точно.