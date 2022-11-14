«Вы сговорились?»: Ирина Салтыкова выкатила претензию судьям шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ

Звезда 90-х годов Ирина Салтыкова принимает участие в третьем сезоне популярного шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение».

Для выступления во втором выпуске проекта, который телезрители увидели накануне, 13 ноября, Ирина Салтыкова выбрала трек рокерши Дианы Арбениной «Секунду назад».

Перепев хит известной вокалистки, Ирина Салтыкова произвела фурор. Судьи шоу НТВ в один голос заявили, что это было просто великолепно. Они не ожидали, что певшая легкие попсовые песенки Ирина Салтыкова справится со столь сложной композицией.

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