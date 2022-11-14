Лучок на сковородке шкварчит в масле! Кудрявцева приготовила плов для мужа на ночь глядя

Лера Кудрявцева в stories микроблога показала, какое калорийное и сытное блюдо она приготовила для мужа-хоккеиста на ночь глядя. Ведущая программы «Секрет на миллион» поделилась простым рецептом плова.

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Сначала она сделала поджарку на масле — пустила лучок, кусочки мяса кубиками, затем в эту смесь добавила полную миску моркови. Все тщательно размешала лопаточкой, чтобы мясо с луком не пригорели. Потом добавила щепотку соли и специй по вкусу. Затем рис и острый перчик.