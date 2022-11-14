«У тебя нос большой...»: Кудрявцева засмущала 35-летнего Макарова, прильнув к нему ночью

Лера Кудрявцева на 16 лет старше своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова. Ведущая программы «Секрет на миллион» умело выведывает тайны именитых артистов, зато о своей личной жизни распространяться не любит. Так, Лера обиделась на те слухи, которые пустили ее поклонники. Многие считали, что теледива разведется с молодым мужем. Однако свежим видео Кудрявцева влепила «оплеуху» всем завистникам.
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51-летняя Кудрявцева исподтишка засняла возлюбленного, прильнув к нему ночью. При этом хоккеист даже не догадывался, что его снимают на камеру.
«Завтра буду блины печь! У тебя нос большой...» — поддела Кудрявцева мужа.
А тот в ответ только замотал головой, как бы намекая, что повода для комплексов у него нет.