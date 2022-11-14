«Безобразие, балаган»: Лера Кудрявцева пришла в экстаз на шоу «Суперстар! Возвращение»

Участники третьего сезона шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» удивляют поклонников и жюри, как могут.
Популярный в 90-х годах прошлого века исполнитель Рома Жуков выбрал для выступления во втором выпуске шоу песню из фильма «Песни моря» «От зари до зари».
Во время номера он лихо отплясывал на столе, накрытом разными блюдами. А затем угостил яствами жюри, чем добился потрясающего эффекта.
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Судьи шоу почти в один голос заявили, что покорены номером Романа Жукова.
«Хорошо, когда есть юмор, веселье, ирония, мне понравилась интонация, и, мне кажется, Рома так раньше не пел», - оценил выступление всегда строгий музыкальный критик Сергей Соседов.
Эмоционально высказалась и телеведущая Лера Кудрявцева. Она назвала номер балаганом, которого ей так не хватает.
«Я люблю все это безобразие, балаган, этого так не хватает!» - призналась Лера Кудрявцева.