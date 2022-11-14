«Безобразие, балаган»: Лера Кудрявцева пришла в экстаз на шоу «Суперстар! Возвращение»

Участники третьего сезона шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» удивляют поклонников и жюри, как могут.

Популярный в 90-х годах прошлого века исполнитель Рома Жуков выбрал для выступления во втором выпуске шоу песню из фильма «Песни моря» «От зари до зари».

Во время номера он лихо отплясывал на столе, накрытом разными блюдами. А затем угостил яствами жюри, чем добился потрясающего эффекта.

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