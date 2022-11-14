Известный певец с женой решились на ЭКО

Известный певец Александр Бреславский, больше известный как Доминик Джокер, рассказал в шоу «Звезды сошлись» о том, что они вместе с женой решили завести ребенка путем ЭКО.

«Самостоятельно не получается забеременеть, обратились к репродуктологу, с которым мы сейчас работаем над ЭКО. У нас уже есть эмбрион», - поделилась жена артиста Екатерина.

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Девушка подчеркнула, что в данный момент проходит гормональную терапию. Ребенок станет первым в семье Доминика.