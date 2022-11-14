«А дети согласны?»: Васильева сама выбрала необычное имя для второй внучки

Звезда фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Татьяна Васильева рассказала в шоу «Звезды сошлись» о том, что уже выбрала имя для своей второй внучки.

«Я всегда хотела, чтоб у меня была Сара», - заявила она.

При этом Лера Кудрявцева поинтересовалась - а согласны ли ее дети с таким именем. На что актриса строго ответила:

«А кто их спрашивает? Грех меня не послушать, у меня такой багаж, я могу делиться и отдавать», - добавила Васильева.

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Напомним, невестка артистки Мария находится на последнем месяце беременности. Рожать девушка будет в Москве.