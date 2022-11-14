«Такой же мальчишка, красивый, солнечный»: звезда 90-х Андрей Губин появился на шоу «Суперстар! Возвращение»

На телеканале НТВ в минувшее воскресенье, 13 ноября, вышел в эфир очередной выпуск третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение».
Звезда 90-х Александр Айвазов исполнил во время него хит другой знаменитости того же времени - Андрея Губина, песню «Улетай».
Автор композиции оказался в тот вечер среди зрителей в зале, Андрей Губин пришел поддержать Александра Айвазова. И когда номер был окончен, камера показала крупным планом лицо Андрея Губина
«Андрей, ты лучший!» - поприветствовал звезду Александр Айвазов.
«Не лучший, но достойный», - ответил Андрей Губин.
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Увидев Андрея Губина, в комплиментах звезда рассыпалась ведущая проекта Лолита Милявская.
«Такой же мальчишка, красивый, солнечный», - сказала Лолита Милявская.
В ответ Андрей Губин признался, что соскучился по ней, а затем оценил манеру исполнения своего хита Александром Айвазовым.
«Нормально, хорошо, так немножко театрально в конце. В первом куплете тембр очень приятно прозвучал», - высказался Андрей Губин.