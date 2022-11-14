«Такой же мальчишка, красивый, солнечный»: звезда 90-х Андрей Губин появился на шоу «Суперстар! Возвращение»

На телеканале НТВ в минувшее воскресенье, 13 ноября, вышел в эфир очередной выпуск третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение».

Звезда 90-х Александр Айвазов исполнил во время него хит другой знаменитости того же времени - Андрея Губина, песню «Улетай».

Автор композиции оказался в тот вечер среди зрителей в зале, Андрей Губин пришел поддержать Александра Айвазова. И когда номер был окончен, камера показала крупным планом лицо Андрея Губина