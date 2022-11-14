Кейт Миддлтон почтила память принцессы Дианы, явившись на люди в ее серьгах: жемчуг и бриллианты

Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Также герцогиня украсила свой наряд на День памяти брошью за 16500 долларов.

Кейт Миддлтон предстала на торжественном параде в Лондоне в честь Дня памяти. Это событие посвящено солдатам, которые погибли в Первой мировой войне.

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

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Поэтому дресс-код для королевской семьи здесь неизменен – черные траурные одежды, плюс брошь в виде алого мака.

Однако женская половина британской королевской семьи нередко привносит некоторые аксессуары в свои образы.

В этот раз Кейт Миддлтон решила почтить память не только солдат, но и принцессы Дианы, примерив ее серьги с жемчугом и бриллиантами. В комплект с ними, герцогиня подобрала новую бриллиантовую брошь за 16500 долларов.

Источник: elle.ru.

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