Кейт Миддлтон почтила память принцессы Дианы, явившись на люди в ее серьгах: жемчуг и бриллианты

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Поэтому дресс-код для королевской семьи здесь неизменен – черные траурные одежды, плюс брошь в виде алого мака.

Однако женская половина британской королевской семьи нередко привносит некоторые аксессуары в свои образы.

В этот раз Кейт Миддлтон решила почтить память не только солдат, но и принцессы Дианы, примерив ее серьги с жемчугом и бриллиантами. В комплект с ними, герцогиня подобрала новую бриллиантовую брошь за 16500 долларов.

Источник: elle.ru.