Лера Кудрявцева впервые о родах: «Чуть в туалете не родила»

Ведущая шоу «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева призналась, что сложно рожала своего первого сына Жана в 18-летнем возрасте. По словам звезды, без приключений не обошлось.

«Я лежала в экспериментальном роддоме. У меня начались потуги, а я не знала, что это уже пошел ребенок. И я попросилась в туалет. Я сижу, извиняюсь, в туалете, и просто у меня ребенок пошел», — заявила она.