«Говорит правду-матку в лицо людям»: Анастасия Волочкова сделала заявление о певице Лолите Милявской

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Анастасия Волочкова поздравила Лолиту Милявскую с днем рождения, пожелав ей «не меняться и не заморачиваться насчет возраста».

По материалам РИА ФАН.