«Уезжают из Германии»: Татьяна Васильева отбирает внуков у невестки

Актриса Татьяна Васильева сообщила в шоу «Звезды сошлись» о том, что ей скоро удастся вернуть на родину своих внуков. Парни проживали долгое время в Германии.

«А как твоя бывшая невестка к этому относится?» — уточнила ведущая Лера Кудрявцева. «Невестка очень против нас настроена», — заявила актриса.