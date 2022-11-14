«Уезжают из Германии»: Татьяна Васильева отбирает внуков у невестки

Татьяна Васильева в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»

Татьяна Васильева в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»

В семье артистки разразился скандал.

Актриса Татьяна Васильева сообщила в шоу «Звезды сошлись» о том, что ей скоро удастся вернуть на родину своих внуков. Парни проживали долгое время в Германии.

«А как твоя бывшая невестка к этому относится?» — уточнила ведущая Лера Кудрявцева.

«Невестка очень против нас настроена», — заявила актриса.

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Продюсер Иосиф Пригожин уточнил — как мать отдаст своих сыновей. На что артистка ответила:

«По крайней мере, она не сказала, что будем через суд, поэтому мы берем. К Новому году, я надеюсь», — добавила Васильева.

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