«Взял не одного преемника»: Михеева назвала фамилии шоуменов, которые могут заменить Маслякова на КВН

Бессменный ведущий игр КВН Александр Масляков в ноябре отметит свое 81-летие. В этом году мэтр решил, очевидно, понемногу отходить от дел.
Впервые в истории Александр Масляков отказался от ведения КВН. Как считают в окружении Александра Маслякова, он сделал это не только по состоянию здоровья, но и с тем, чтобы найти себе преемника.
«Александр Васильевич никуда не уходил, он всегда с нами. Недавно мы с ним сидели в жюри. Александр Васильевич очень хитрый — потом р-р-раз — и следующую игру он уже ведет», — высказалась о Маслякове телеведущая и член жюри КВН Алла Михеева.
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Алла Михеева назвала имена шоуменов, которые уже попробовались на роль ведущих КВН. По ее мнению, из этого эксперимента должно получиться что-то интересное.
«Александр Васильевич Масляков сейчас прекрасно экспериментирует, взял не одного преемника, а сразу многих. Пробовали и Нагиев, и Пельш, и Хрусталев, и Галыгин, и Галустян. Мне больше всего нравится, как все эти люди сплотились между собой и дружат — совершенно искренне», — добавила Алла Михеева.
По материалам «СтарХита».