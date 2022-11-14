«Взял не одного преемника»: Михеева назвала фамилии шоуменов, которые могут заменить Маслякова на КВН

Бессменный ведущий игр КВН Александр Масляков в ноябре отметит свое 81-летие. В этом году мэтр решил, очевидно, понемногу отходить от дел.

Впервые в истории Александр Масляков отказался от ведения КВН. Как считают в окружении Александра Маслякова, он сделал это не только по состоянию здоровья, но и с тем, чтобы найти себе преемника.