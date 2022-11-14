Васильева из «Сватов» решила забрать внуков у «сбежавшей» в Германию бывшей невестки

Внуки Татьяны Васильевой вместе с мамой живут в Германии. После того, как сын артистки Филипп разошелся с женой Анастасией, она оставила за собой право опеки над мальчиками. При этом в кулуарах шептались, что Татьяна Григорьевна разругалась с бывшей невесткой из-за имущества. И в итоге осталась без внуков. Экс-жена Филиппа увезла сыновей за границу.

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75-летняя актриса пришла на программу «Звезды сошлись» на НТВ, где выложила всю правду. Татьяна Васильева намерена забрать внуков в Россию. Похоже, что условия проживания 14-летнего Ивана и 12-летнего Гриши далеки от идеала.