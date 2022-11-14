«Чуть знакомые люди»: появилась информация о разводе Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Блогер Лена Миро обратила внимание своих подписчиков в ЖЖ на прошедший в Британии День поминовения, когда на публику вышла вся королевская семья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Лена Миро заметила, насколько унылым было лицо Кейт Миддлтон во время всего мероприятия, лишь отправившись к массам в компании своего супруга она еле выдавила улыбку. Однако даже тот момент, что за ней наблюдают тысячи глаз, не смог заставить жену принца хотя бы чуть-чуть приблизиться к нему.

«Отношения между наследником и его женой слишком уж далеки от того, чтобы назвать их близкими. Вы сами посмотрите, как они ходят. Он - в одну сторону, она - в другую. Даже на публике они не могут приложить усилия, чтобы казаться единым целым, а не двумя чуть знакомыми людьми.

При этом вечно недовольное выражение лица Кейт говорит о многом. Ей все не нравится, что проистекает от плохих отношений с мужем», - подвела итог Миро.

При этом блогер убеждена, что разводится Кейт Миддлтон с мужем не будет, она уже давно приняла решение для себя, что будет терпеть нелюбимого супруга до последнего.