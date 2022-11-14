Улыбчивый малыш: как сейчас выглядит подросший сын Левченко и Блюменкранца из «Дома-2» (видео)

Бывшие участники «Дома-2» Аня Левченко и Валерий Блюменкранц вместе воспитывают сына Давида.
Пара обожает наследника, который растет жизнерадостным и улыбчивым малышом. В микроблоге Валерий Блюменкранц поделился видео с участием сына, которое сделал в ресторане.
Полуторагодовалый Давид сидит со всеми за столом в детском стульчике. Перед ним - тарелка с котлетой. Совсем как взрослый, Давид берет котлету, дует на нее и хохочет. Судя по всему, малыш прекрасно понимает, что в этот момент он копирует поведение родителей.
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«Положи котлету на место», - строго говорит сыну Валерий Блюменкранц за кадром.
Давид, словно понимая, что папа шутит, в ответ расплывается в хитрой улыбке.
Аня Левченко объясняет Валере, что сын это делает впервые.
Напомним, Аня Левченко родила Давида первого апреля 2021 года. С папой сына Валерием Блюменкранцем они постоянно то разводятся, то мирятся. Недавно Валерий объявлял, что переехал из Санкт-Петербурга в Москву, и с сыном видится теперь не очень часто.