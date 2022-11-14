Улыбчивый малыш: как сейчас выглядит подросший сын Левченко и Блюменкранца из «Дома-2» (видео)

Бывшие участники «Дома-2» Аня Левченко и Валерий Блюменкранц вместе воспитывают сына Давида.

Пара обожает наследника, который растет жизнерадостным и улыбчивым малышом. В микроблоге Валерий Блюменкранц поделился видео с участием сына, которое сделал в ресторане.

Полуторагодовалый Давид сидит со всеми за столом в детском стульчике. Перед ним - тарелка с котлетой. Совсем как взрослый, Давид берет котлету, дует на нее и хохочет. Судя по всему, малыш прекрасно понимает, что в этот момент он копирует поведение родителей.

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