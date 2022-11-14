Севастьянова бесстыдно оголилась, потеряв платье с груди и плеч: все видно (фото)

Каролина Севастьянова удивила своих поклонников фотографией в социальных сетях, на которой она предстает в декольтированном белом платье.

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Наряд спортсменки пошит так, что любое движение ставит под вопрос прикрытие пикантных мест. Плечи на платье итак находятся не на своем месте, а декольте настолько глубокое, что готово вот-вот оголить грудь Севастьяновой.

Судя по кадру, если она сделает хотя бы одно движение руками, платье просто свалится вниз, обнажив фигуру звезды. Впрочем, даже в наряде формы Севастьяновой видны все.