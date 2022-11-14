На 45-летии беременной Орловой гостье чуть не снесли голову тортом: как это было (видео)

Ведущая Ольга Орлова умудрилась забеременеть в 44 года от своего нового мужа-бизнесмена по имени Валерий. Звезда не очень распространяется про супруга, зато про свое положение теперь говорит активно, не скрывая уже внушительный животик.

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Несмотря на последние сроки беременности ведущая решила отметить свое 45-летие в ресторане в кругу друзей. Повара приготовили для Ольги Орловой роскошный торт с натуральными ягодами и под аплодисменты ввезли его в банкетный зал.

В этот момент случился неприятный казус – гостье, сидящей за столом, огромным десертом на тележке чуть не снесли голову. Повар схватил ее за макушку, но было уже поздно. Судя по вжатым плечам на видео участнице событий очень даже неприятно.