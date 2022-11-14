«Александр Васильевич очень хитрый»: Алла Михеева дала характеристику ведущему КВН Маслякову

В этом году впервые за все время бессменный ведущий КВН Александр Масляков сделал паузу и некоторое время не появлялся на играх. 80-летний мэтр неважно себя чувствовал.
Пока Александр Масляков восстанавливал здоровье, свои силы в качестве ведущих КВН пробовали разные шоумены.
Между тем, по признанию члена жюри КВН, телеведущей Аллы Михеевой, присутствие на играх Александра Маслякова всегда ощущалось.
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Алла Михеева. Фото: Global Look Press
Алла Михеева дала понять, что Александр Масляков выбрал такую тактику, чтобы у него была возможность самому подобрать себе замену.
«Александр Васильевич никуда не уходил, он всегда с нами. Недавно мы с ним сидели в жюри. Александр Васильевич очень хитрый — потом р-р-раз — и следующую игру он уже ведет. Поэтому, если кто-то хочет прийти на КВН и пошутить шутку ниже пояса, знайте, Александр Васильевич за всем следит!» — предупредила Алла Михеева.
По материалам «СтарХита».