«Александр Васильевич очень хитрый»: Алла Михеева дала характеристику ведущему КВН Маслякову

В этом году впервые за все время бессменный ведущий КВН Александр Масляков сделал паузу и некоторое время не появлялся на играх. 80-летний мэтр неважно себя чувствовал.

Пока Александр Масляков восстанавливал здоровье, свои силы в качестве ведущих КВН пробовали разные шоумены.

Между тем, по признанию члена жюри КВН, телеведущей Аллы Михеевой, присутствие на играх Александра Маслякова всегда ощущалось.

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