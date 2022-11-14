«Он не уезжал никуда дальше, чем Тимати»: коллега Ивана Урганта сделала громкое заявление о его местонахождении

Телеведущая Алла Михеева демонстрирует позитивный настрой. Блондинка выразила уверенность, что через какое-то время шоу «Вечерний Ургант» вернется в эфир.

По словам Аллы Михеевой, сейчас в студии программы снимается другой проект — передача «Мечталлион», которую ведет Митя Хрусталев. Но как только это станет возможным и уместным, команда «Вечернего Урганта» вновь будет радовать поклонников своими искрометными выпусками.

К тому же, и ее ведущий Иван Ургант, как дала понять Алла Михеева, к этому готов. По словам блондинки, он находится в Москве и каждый день появляется в телецентре.

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