«Он не уезжал никуда дальше, чем Тимати»: коллега Ивана Урганта сделала громкое заявление о его местонахождении

Телеведущая Алла Михеева демонстрирует позитивный настрой. Блондинка выразила уверенность, что через какое-то время шоу «Вечерний Ургант» вернется в эфир.
По словам Аллы Михеевой, сейчас в студии программы снимается другой проект — передача «Мечталлион», которую ведет Митя Хрусталев. Но как только это станет возможным и уместным, команда «Вечернего Урганта» вновь будет радовать поклонников своими искрометными выпусками.
К тому же, и ее ведущий Иван Ургант, как дала понять Алла Михеева, к этому готов. По словам блондинки, он находится в Москве и каждый день появляется в телецентре.
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«Не знаю, почему на Ивана Андреевича обрушилось столько хейта — он не уезжал никуда дальше, чем Тимати вместе со мной на серф-кемп. Иван Андреевич в Москве, ходит в «Останкино» на работу, студию нашу не разбирали. Поэтому, надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире. Пока же мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты», — высказалась Алла Михеева.
По материалам «СтарХита».