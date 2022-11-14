Бывший продюсер Лободы не смогла вернуть гражданство России через суд

Экс-продюсеру певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной суд отказал в иске о признании незаконным лишения ее гражданства России.

Нателла Крапивина не смогла предоставить суду каких-либо значимых доказательств того, российский паспорт у нее отобрали неправомерно.

Напомним, российского гражданства Нателла Крапивина была лишена еще в марте. Тогда выяснилось, что в документах, которые были поданы для его приобретения, имеется недостоверная информация.

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