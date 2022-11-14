Бывший продюсер Лободы не смогла вернуть гражданство России через суд

Экс-продюсеру певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной суд отказал в иске о признании незаконным лишения ее гражданства России.
Нателла Крапивина не смогла предоставить суду каких-либо значимых доказательств того, российский паспорт у нее отобрали неправомерно.
Напомним, российского гражданства Нателла Крапивина была лишена еще в марте. Тогда выяснилось, что в документах, которые были поданы для его приобретения, имеется недостоверная информация.
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Нателла Крапивина потребовала признать это решение незаконным и пыталась восстановить гражданство России в суде. Она подала иск ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
В нем Нателла Крапивина утверждала, что получила паспорт до наступления совершеннолетия, поскольку является дочерью гражданина России. И на тот момент не могла сообщить каких-либо недостоверных или ложных сведений.
Суд счел эти доводы недостаточными и не вернул Крапивиной паспорт РФ.
По материалам телеграм-канала Mash.
Нателла Крапивина. Фото: Global Look Press