«Настанет время, и начнем вас радовать выпусками»: Алла Михеева высказалась о судьбе «Вечернего Урганта»

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Алла Михеева дала понять, что программ «Вечерний Ургант» исчезла из сетки вещания Первого канала временно. Звезда уверена, что через какой-то промежуток все вернется на круги своя и команда шоу будет радовать поклонников новыми выпусками программы.

«Поэтому, надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире. Пока же мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты. Сейчас в нашей студии снимается передача «Мечталлион», которую ведет Митя Хрусталев», - рассказала Алла Михеева.

По материалам «СтарХита».