«Настанет время, и начнем вас радовать выпусками»: Алла Михеева высказалась о судьбе «Вечернего Урганта»

Ведущая популярного развлекательного шоу Первого канала «Вечерний Ургант» Алла Михеева призналась, что ей очень не хватает этого проекта. Блондинка считает себя ребенком передачи и старается мыслить позитивно.
«Конечно, я ребенок этой передачи, для меня она самая любимая, поэтому очень ждем ее возвращения. Тем более жаль, что мы перестали выходить в наш юбилей. Очень сложно перестроиться: вот ты выходишь каждый день, и в один момент это прекращается. Но уверена, все будет хорошо», - высказалась Алла Михеева.
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Алла Михеева дала понять, что программ «Вечерний Ургант» исчезла из сетки вещания Первого канала временно. Звезда уверена, что через какой-то промежуток все вернется на круги своя и команда шоу будет радовать поклонников новыми выпусками программы.
«Поэтому, надеюсь, скоро наступит время, когда снова начнем вас радовать выпусками и, конечно, самым замечательным ведущим в мире. Пока же мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты. Сейчас в нашей студии снимается передача «Мечталлион», которую ведет Митя Хрусталев», - рассказала Алла Михеева.
По материалам «СтарХита».