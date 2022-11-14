Папа и его пупсики: Ефременкова засняла Мондезира, гуляющего с коляской с сыновьями-близнецами (видео)

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир уже успели покорить поклонников тем, какими прекрасными родителями они стали для своих сыновей-близнецов. Особенно всех умиляет Мондезир в роли заботливого отца семейства.
Юлия Ефременкова часто показывает домашние видео в соцсетях, глядя на которые, каждый может убедиться в том, что Мондезир - прекрасный папа. Он с первых же дней появления на свет сыновей-близнецов взял на себя часть заботы о них.
Молодые родители абсолютно все делают вместе - кормят детей, купают, не спят ночами, посещают врачей и гуляют с сыновьями.
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Юлия Ефременкова поделилась в микроблоге кадрами с вечерней прогулки. Она показала, как Мондезир катит коляску с сыновьями-близнецами. Счастливый отец при этом исполнен гордости. Очевидно, что Мондезир счастлив, что стал папой сразу двух мальчиков. Наследников он называет гладиаторами.
«Говорят, сегодня последний теплый денек. С завтрашнего дня начнется похолодание. И каждый раз, когда мы выходим на улицу, я переживаю, чтобы малыши не замерзли», - поделилась под видео Юлия Ефременкова.