Папа и его пупсики: Ефременкова засняла Мондезира, гуляющего с коляской с сыновьями-близнецами (видео)

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир уже успели покорить поклонников тем, какими прекрасными родителями они стали для своих сыновей-близнецов. Особенно всех умиляет Мондезир в роли заботливого отца семейства.

Юлия Ефременкова часто показывает домашние видео в соцсетях, глядя на которые, каждый может убедиться в том, что Мондезир - прекрасный папа. Он с первых же дней появления на свет сыновей-близнецов взял на себя часть заботы о них.

Молодые родители абсолютно все делают вместе - кормят детей, купают, не спят ночами, посещают врачей и гуляют с сыновьями.

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