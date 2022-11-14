Пока Прилучный в командировке с Брутян: Муцениеце весело провела время с детьми

Агата Муцениеце показала в личном блоге, как она проводит время с детьми от Павла Прилучного Мией и Тимошей.

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Наследники устроили для своей мамы театральное представление, примерив костюмы и исполнив для родительницы песни и танцевальные постановки. Стоит ли говорить, что их мать была в восторге от зрелища!

В это же время экс-муж Агата Муцениеце Павел Прилучный тоже отчитался о своем времяпровождении с новой женой Зепюр Брутян в воскресенье.

Вначале он заинтриговал кадрами из самолета, благодаря которым многие подумали, что они отправились в очередной отпуск. Но позже «мажор» пояснил, что это всего лишь командировка.