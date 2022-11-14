Мятую интимность осудили у Бузовой: сморщилась уже в 36 лет

Недавно Ольга Бузова заехала в свою роскошную квартиру, которую она купила за 120 миллионов рублей. Ведущая долго делала в ней ремонт, предусмотрев детскую комнату тоже.

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На фоне этой новости стали всплывать новости о том, что знаменитость совсем позабыла про свою внешность. Блогер Лена Миро, к примеру, осудила знаменитость за помятое лицо и дряблую зону декольте. А ведь Ольге Бузовой всего 36 лет!

«Экспресс газета» и вовсе привела в пример слова некоего админа паблика, который в ужасе от шеи артистки, называя ее «интимным местом».

«В глаза бросается шея нашей красавицы. Это ж надо так запустить столь интимное место, что б в 36 лет получить шею, как у старушки. Бузова забыла про уход деликатных зон?» — цитирует издание пользователя.