«Вот вам и педагогика»: неузнаваемая Ольга Дроздова объявилась в церкви с младенцем на руках

57-летняя Ольга Дроздова давно отстранилась от кинематографа и не снимается. В какое-то время поклонники всерьез забеспокоились, не видя нигде свою любимицу. А когда она вдруг появилась с новой стрижкой и цветом волос, не похожая на себя, люди заподозрили у нее неладное со здоровьем.

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На этот раз актрису показал муж, актер Дмитрий Певцов. К удивлению людей, Дроздова предстала с младенцем на руках, совершенно неузнаваемая. Волосы она спрятала под капюшон, поскольку находится в церкви, макияж на лице полностью отсутствовал. Певцов пояснил сию мизансцену.

«С некоторых пор у на появилась еще одна радость - наши выпускники и студенты начали… сами становится родителями. А мы - крестными родителями их деток. Вот это уже другая и еще более (извините за тавтологию) радостная радость! Вот вам и педагогика», - написал артист.

Уточним, что Дроздова преподает вместе с мужем в Институте современного искусства в Москве актерское мастерство уже почти 10 лет.