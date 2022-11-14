Пропавшая с радаров Сафонова объявилась со скандалом: штраф в 10 тысяч и нарушение ПДД

Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова давно не появлялась на ТВ и в свете. А теперь вдруг неожиданно всплыла в скандальной истории.

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В 177 мировом судебном участке района Раменки актриса получила штраф за нарушение правил парковки. И, поскольку случилось это еще летом, сообщает МК.ru, набежали пени. Теперь ей платить придется ровно в два раза больше – 10 тысяч рублей.

По данным издания, это уже третий случай за год, когда Сафонову наказывают двойным штрафом за неоплаченное нарушение в положенный срок.