Новости шоу-бизнеса: Маликов не обеспечивает дочь, Кузнецова похоронили в Оренбурге, Кадышева бросила сестру

Кузнецова похоронили в Оренбурге
Создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов нашел свой последний приют на кладбище Оренбурга. Он ушел из жизни несколько месяцев спустя после смерти звезды коллектива Юры Шатунова.
Сергей Кузнецов. Фото: Global Look Press
Маликов не содержит дочь
Дмитрий Маликов признался, что свою дочь Стефанию он не обеспечивает. Он не дал ни копейки ей на бизнес. Два года назад она открыла свой бренд женской одежды, а осенью этого года – модный бутик. Деньги у папы девушка не брала – все сама.
Стеша Маликова. Фото: соцсети
Собчак вывезла своих сотрудников из России
Сбежавшая из страны Ксения Собчак укрылась за границей после начала уголовного дела о вымогательстве с участием ее сотрудников. Телеведущая стала получать обвинения в том, что бросила своих людей на произвол судьбы. И поэтому прервала молчание: она сообщила, что свой Telegram-коллектив «релоцировала в одну из стран ближнего зарубежья».
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Безруков стал Лениным. Или Дзержинским?
Актер Сергей Безруков внезапно поменял свой внешний вид. Он отпустил бороду-треугольник, которую некогда носили вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин и революционер Феликс Эдмундович Дзержинский.
Сергей Безруков. Фото: пресс-служба
Сестра Кадышевой пожаловалась на родственницу
Троюродная сестра Надежды Кадышевой Светлана живет на 15-тысячную пенсию и жалуется: богатая и знаменитая родственница ей не помогает. Она сильно экономит, даже свет старается лишний раз не включать. Не так давно умер ее муж от аутоимунного заболевания и даже в период его страданий Кадышева не предлагала свою помощь.