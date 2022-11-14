Новости шоу-бизнеса: Маликов не обеспечивает дочь, Кузнецова похоронили в Оренбурге, Кадышева бросила сестру

Маликов не содержит дочь

Дмитрий Маликов признался, что свою дочь Стефанию он не обеспечивает. Он не дал ни копейки ей на бизнес. Два года назад она открыла свой бренд женской одежды, а осенью этого года – модный бутик. Деньги у папы девушка не брала – все сама.