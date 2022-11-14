«Историческая ...»: Прусикин из Little Big обматерил совместное фото с Пугачевой

На днях в израильском Тель-Авиве произошла сходка эмигрантов российского шоу-бизнеса. Что это была за вечеринка и в честь какого события она была организована, история умалчивает. Зато пользователи в Интернете имеют удовольствие оценить, как сейчас выглядят беглецы, обосновавшиеся в Израиле, кто к ним примкнул еще, а также с удивлением обнаруживают вместе людей, которые в России никогда бы не пересеклись и не оказались за одним столом.

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Группа Little Big в лице Ильи Прусикина и Софьи Таюрской оказалась в Израиле внезапно — они сбегали в США, но, по-видимому, после провала с доходами там им стало совсем туго. И они примкнули к ячейке земляков на Святой Земле. На посиделках они не упустили возможности сфотографироваться с Аллой Пугачевой, и фото быстро попало в Сеть.