А глаза спрятала. Стыдно? Юлия Михалкова без белья выставила напоказ свои прелести

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова снова порадовала поклонников пикантными кадрами. Актриса сделала фотосессию в прозрачном одеянии и блеснула прелестями, отказавшись от бюстгальтера. Декольте и мини красиво подчеркнули формы звезды. А вот глаза она спрятала под солнечными очками.

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Отзывы получились противоречивые. Многие, конечно, с восхищением отметили, какая точеная фигура у актрисы, мол, ее ровесницы обзавидуются. Но некоторым такая откровенность кажется слишком наглой. Сама Михалкова отмалчивается.