Виктория Боня прервала отпуск в Париже: «Ограбили»

Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня вынуждена был прервать свой отпуск в Париже. Теледива отдыхала там вместе с мамой и наслаждалась атмосферой, как вдруг ей сообщили неприятную новость – против нее совершено преступление.

«Пришлось срочно вернуться из Парижа раньше, чем планировала. А все потому что мою квартиру ограбили. Завтра расскажу подробности», - написала звезда.

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Ограбление случилось в ее квартире в Монако. Это уже не первый эпизод, Боня регулярно становилась жертвой домушников и раньше. Что именно вынесли из квартиры на этот раз, Боня еще не сообщила – сейчас подсчитывает убытки.