«Вкладываю душу»: оскандалившийся в «Уральских пельменях» Нетиевский рассказал, чем сейчас зарабатывает

Сайту aif.ru Нетиевский рассказал, чем сегодня зарабатывает на жизнь. Прибыльное дело он сколотил еще в период пандемии коронавируса и теперь оно стало основным в его деятельности.

«У меня свой фитнес-клуб, центр здоровья — спортивные залы, спа и т.д. Занимаюсь ЗОЖ, восстановительной медициной. Развиваю это вроде бы непрофильное направление, но в связи с пандемией оно вышло на первый план. Вкладываю туда душу», - признался Нетиевский.

Экс-директор «Пельменей» надеется, что кто-то из бывших коллег рано или поздно даже придет к нему «за здоровьем».