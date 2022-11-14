Ванна под открытым небом: беструсая Волочкова раскинулась в поперечном шпагате над зеленым варевом

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова в минувшие выходные устроила себе роскошный отдых. Она отправилась в баню, чтобы попариться, а заодно и искупаться в чане под открытым небом. Такие процедуры давно популярны у звезд, и балерина, помимо ледяной купели, уважает горячую ванну на костре.

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Не забыла Волочкова и о своем шпагате. Балерина, судя по всему, сняла трусы, чтобы ее ничего не ограничивало в движениях, и раскинулась в поперечном шпагате. Интимное место звезда прикрыла хвойным веником, а под ней плескалось зеленое варево их хвои и фруктов.