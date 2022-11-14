Пока муж в командировке: помолодевшая Алла Пугачева в Израиле поймана с неким мужчиной

Алла Пугачева переехала из России в Израиль и там, судя по всему, намерена провести остаток жизни. Детей из московской школы она забрала с документами, в Кесарии теперь они учатся в одном из местных учреждений. А глава семейства Максим Галкин* в это время колесит по миру в целях подзаработать побольше и не потерять привычный уровень жизни. Когда семья воссоединится, никто не знает - гастрольный вояж расписан у шоумена до весны.

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Меж тем, пока муж на заработках, заметно помолодевшая Примадонна развлекается как хочет. То концерт Земфиры в Тель-Авиве, то попойка с другими беглецами из России. А на днях ее поймали с неизвестным мужчиной – кто этот довольный кавалер, над которым склонилась Пугачева, неизвестно.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента