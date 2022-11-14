Отекший, без очков: тяжелобольной Юдашкин совершил редкий выход в свет

Борющийся с онкологией кутюрье Валентин Юдашкин практически не появляется на публике в последние годы. Легендарный отечественный модельер окружен вниманием семьи и старается все время проводить дома. Но редко-редко делает исключения и все-таки появляется на публике.

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Актер Стас Садальский вместе с Юдашкиным и его женой Мариной посетил московский ресторан. Также в компании была актриса Людмила Максакова, на которой Садальский намерен жениться. Поход в заведение оказался шоком для кошелька, об этом и рассказал актер. А также показал своих товарищей.

Юдашкин сейчас выглядит, по мнению Интернет-пользователей, довольно бодро. Но присутствует некая отечность. Очки, ставшие частью имиджа модельера, он снял.