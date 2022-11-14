«Я с Харламовым не развожусь!»: Павел Воля опроверг уход Гарика из Comedy Club

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опечалил своих поклонников и зрителей шоу новостью об уходе. Он сообщил, что уступил свое место в проекте молодежи в лице стендапера Андрея Бебуришвили. Люди по сей день в шоке и отказываются смотреть выпуски без Харламова.

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Экс-соведущий Харламова, комик Павел Воля опроверг уход юмориста из шоу. Вместе с женой Ляйсан Утяшевой он записал видео, в котором подчеркнул, что Гарик не покинул Comedy Club. «Он не ушел», - подчеркнула Утяшева.