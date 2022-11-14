«Вот тогда точно начнется»: Поплавская предрекла ужас Пугачевой и другим поселившимся в Израиле

Алла Пугачева, сбежав в Израиль, стала чаще тусоваться. То концерт Земфиры, то посиделки с Макаревичем* и Гребенщиковым, сейчас вот выступление Зиверт. Также Примадонна объявилась в одной компании с россиянами, с которыми в России едва ли общалась: Семен Слепаков, Little Big, Михаил Шац*, Максим Виторган окружили Примадонну на совместном фото.

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Увиденное рассмешило россиян. Многие не понимают, как Пугачева докатилась до такой жизни. Актриса Яна Поплавская, увидев снимок Шаца*, который тот подписал в духе :это красиво, неожиданно, приятно», предрекла ужас им во главе с Примадонной.

«Какие песни поют все вместе?! Я бы с комментарием Михаила Шаца* не согласилась ни по одному пункту. К ужасу уехавших, интерес к ним скоро угаснет и вот тогда точно начнется Осень Жизни!» - написала актриса в своем Telegram-канале.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента