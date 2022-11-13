Слюнки подберите! Облачившаяся в черную сетку Юлия Михалкова приняла позу, которая соблазняет за секунды

«Уральская пельмешка» Юлия Михалкова обладает модельной внешность. Ее стройная фигура - мечта многих.

В своих соцсетях звезда обожает устраивать провокации, выкладывая фото, на которых предстает в соблазнительных нарядах и горячих позах.

На это раз Юлия Михалкова облачилась в прозрачную черную сетку с головы до ног. Самые женственные части ее тела прикрывает более темная ткань. Глаза Юлия Михалкова спрятала под солнцезащитными очками. Так она выглядит еще более таинственной.

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