Слюнки подберите! Облачившаяся в черную сетку Юлия Михалкова приняла позу, которая соблазняет за секунды

«Уральская пельмешка» Юлия Михалкова обладает модельной внешность. Ее стройная фигура - мечта многих.
В своих соцсетях звезда обожает устраивать провокации, выкладывая фото, на которых предстает в соблазнительных нарядах и горячих позах.
На это раз Юлия Михалкова облачилась в прозрачную черную сетку с головы до ног. Самые женственные части ее тела прикрывает более темная ткань. Глаза Юлия Михалкова спрятала под солнцезащитными очками. Так она выглядит еще более таинственной.
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Юлия Михалкова в черной сетке. Фото: соцсети
Под снимком тут же оставили комментарии поклонники Юлии Михалковой. Все они - мужчины.
«Пару пушек не хватает, красивая Юля», «Красотка», «Хороша», «Она из «Матрицы», «Хорошенькая милаха», - высказались в Сети.