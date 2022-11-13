«Села в лужу»: Пермякова рухнула в реку с большой высоты

Актриса Светлана Пермякова является одной из самых скандальных участниц реалити-шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Некоторые телезрители относятся к ее острому языку настороженно, а кто-то продолжает восхищаться ее смелостью и непосредственностью. Один ее скандал с другой участницей шоу, Аленой Шишковой, чего стоил! Разгневанная актриса назвала молодую модель тупой за то, что та не смогла ответить на некоторые вопросы из школьной программы. А накануне Светлана стала участницей небольшого происшествия.

Пермякова в рамках испытания не смогла пройти по специальной конструкции над водой и с большой высоты рухнула в реку. При этом обошлось без травм.

«Нифига себе! Меня сразу повело в разные стороны. Я поняла, что это очень трудно. Ну, думаю, надо стараться, пробовать, а вдруг все пойдет. Но, Света, ты испытание не прошла, села в лужу», - с юмором отметила артистка, пишет StarHit.

Ведущая шоу Ольга Бузова несколько раз предостерегала актрису и предлагала Пермяковой не торопиться и сначала обдумать тактику прохождения сложного испытания. Но Светлана не захотела никого слушать.