«Были очень молоды»: Ольга Орлова рассказала о своем трудном разводе

Беременная певица Ольга Орлова рассказала о сложном разводе со своим первым мужем. По словам артистки, виной тому, в частности, оказалась молодость.

Сейчас Орлова вместе со своим вторым мужем ждет малыша. До того, как встретить Валерия, Ольга много лет была в статусе-матери одиночки, ведь от первого брака у нее есть сын. Все силы певица отдавала ему и работе. Но в итоге встретила своего мужчину, который и окружил ее лаской и заботой.

Но много лет назад в шоу-бизнесе шептались, что Ольге Орловой не суждено вновь обрести свое счастье. Дело в том, что певицу прокляла бывшая ее любовника, бизнесмена Александра Карманова. Мужчина в свое время бросил свою подружку-стриптизершу ради романа с Орловой. Разгневанная Наталья Легойда несколько раз пыталась покончить собой, осталась инвалидом и в итоге умерла от пневмонии. До этого женщина ходила по телеканалам и пыталась очернить певицу, пишет портал Woman.

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У Ольги сначала действительно все складывалось не очень успешно. Она рассталась с Кармановым, вышла замуж, родила сына и... развелась. Однако сама Ольга считает, что проклятия Натальи здесь не при чем.