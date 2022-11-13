«Немножечко потерпеть»: муж Екатерины Вилковой предложил ей отказаться от близости

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Вилкова призналась, что тут же поддержала Любимова, поскольку это было важно и для нее. Но зато потом чувство разгорелось с небывалой силой.

«Я бы не сказала, что было сложно, было очень интересно. Было чувственно, рецепторы все обостряются как будто бы. Это не просто какой-то эксперимент, смогу ли я без еды два дня. Это имело смысл внутренний в том, чтобы быть вместе всегда… Можно назвать какой-то жертвой, это не такая уж и большая жертва, чтобы быть вместе всегда», - добавила Екатерина Вилкова.

По материалам YouTube-шоу Fametime Tv.