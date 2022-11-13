«Немножечко потерпеть»: муж Екатерины Вилковой предложил ей отказаться от близости

Актерская пара Екатерина Вилкова и Илья Любимов уже много лет вместе, воспитывают двоих детей - дочь Павлу и сына Петра.
Это союз считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. А начинался роман Вилковой и Любимова нетривиально. Илья Любимов, верующий человек, он сам предложил Екатерине Вилковой воздерживаться от интима в течение какого-то срока.
«Очень хотелось нам обоим (он видел что-то свое, я свою девичью сказку) раз и навсегда. И те доступные способы, которые в момент жизненного пути нам были доступны, мы использовали. И, наверное, это было то, что немножечко потерпеть и узнать друг друга без какой-то близости, возможно, позволит нам дольше быть вместе… Всю жизнь! Мы в это верили, и мы на это пошли», — поделилась Екатерина Вилкова в беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-шоу Fametime Tv.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Вилкова призналась, что тут же поддержала Любимова, поскольку это было важно и для нее. Но зато потом чувство разгорелось с небывалой силой.
«Я бы не сказала, что было сложно, было очень интересно. Было чувственно, рецепторы все обостряются как будто бы. Это не просто какой-то эксперимент, смогу ли я без еды два дня. Это имело смысл внутренний в том, чтобы быть вместе всегда… Можно назвать какой-то жертвой, это не такая уж и большая жертва, чтобы быть вместе всегда», - добавила Екатерина Вилкова.
По материалам YouTube-шоу Fametime Tv.
Илья Любимов. Фото: Global Look Press