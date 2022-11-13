В белом, но одна: Марина Юдашкина в брючном костюме появилась на публике без мужа

Валентин и Марина Юдашкины

Валентин и Марина Юдашкины. Фото: Global Look Press

Жена Валентина Юдашкина стала гостьей вечеринки Ольги Орловой.

Супруга известного кутюрье Валентина Юдашкина Марина Юдашкина в последнее время выходит в свет без супруга.

Валентин Юдашкин тяжело болен и предпочитает не появляться на публике. Но он ни в коем случае не привязывает к себе жену Марину Юдашкину.

В этот вечер она блистала на вечеринке, которую закатила ведущая «Дома-2» Ольга Орлова по случаю своего дня рождения. Ей исполнилось 45 лет.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В микроблоге Ольги Орловой появилось видео из ресторана, где проходило торжество. Камера показала накрытые столы и гостей телеведущей и певицы.

За одном из столиков сидела Марина Юдашкина. Она улыбнулась и помахала всем рукой. Валентина Юдашкина рядом с ней не было. 

Для вечеринки Марина Юдашкина выбрала белый наряд. Она облачилась в блузу и брюки, подчеркнув талию ремнем.

Марина Юдашкина на вечеринке Ольги Орловой. Фото: скрин соцсети

Читайте также