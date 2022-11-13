В белом, но одна: Марина Юдашкина в брючном костюме появилась на публике без мужа

Супруга известного кутюрье Валентина Юдашкина Марина Юдашкина в последнее время выходит в свет без супруга.
Валентин Юдашкин тяжело болен и предпочитает не появляться на публике. Но он ни в коем случае не привязывает к себе жену Марину Юдашкину.
В этот вечер она блистала на вечеринке, которую закатила ведущая «Дома-2» Ольга Орлова по случаю своего дня рождения. Ей исполнилось 45 лет.
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В микроблоге Ольги Орловой появилось видео из ресторана, где проходило торжество. Камера показала накрытые столы и гостей телеведущей и певицы.
За одном из столиков сидела Марина Юдашкина. Она улыбнулась и помахала всем рукой. Валентина Юдашкина рядом с ней не было.
Для вечеринки Марина Юдашкина выбрала белый наряд. Она облачилась в блузу и брюки, подчеркнув талию ремнем.
Марина Юдашкина на вечеринке Ольги Орловой. Фото: скрин соцсети