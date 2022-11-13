Какая же красивая: беременная Ольга Орлова подчеркнула большой живот в мерцающем платье оттенка графита (видео)

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова в это воскресенье, 13 ноября, отмечает свой день рождения.
Звезде исполнилось сорок пять лет. Круглую дату Ольга Орлова проводит в прекрасном ожидании второго малыша. Уже скоро она подарит своему мужу дочку.
Беременность не стала поводом отменять шумную вечеринку по поводу дня рождения. Ольга Орлова собрала близких в одном из столичных ресторанов.
Для торжества она выбрала элегантное мерцающее платье.
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Видео с участием Ольги Орловой в микроблоге поделилась Ксения Бородина, которая стала гостьей вечеринки.
Ольга Орлова предстала в кадре невероятно красивой. Ее подросший животик подчеркнуло мерцающее платье графитового оттенка.
«Я хочу поприветствовать всех моих самых близких, самых любимых людей, которые сегодня здесь находятся. Спасибо вам огромное, что вы разделили сегодняшний выходной день вместе со мной. И я хочу вам пожелать хорошего вечера, вкусной еды и наслаждения, потому что я очень бы хотела, чтобы сегодня все отдохнули и получили удовольствие. Я вас очень люблю. Этот вечер мы считаем открытым», - сказала в кадре Ольга Орлова.
Беременная Ольга Орлова в мерцающем платье. Фото: скрин соцсети