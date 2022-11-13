Какая же красивая: беременная Ольга Орлова подчеркнула большой живот в мерцающем платье оттенка графита (видео)

«Я хочу поприветствовать всех моих самых близких, самых любимых людей, которые сегодня здесь находятся. Спасибо вам огромное, что вы разделили сегодняшний выходной день вместе со мной. И я хочу вам пожелать хорошего вечера, вкусной еды и наслаждения, потому что я очень бы хотела, чтобы сегодня все отдохнули и получили удовольствие. Я вас очень люблю. Этот вечер мы считаем открытым», - сказала в кадре Ольга Орлова.