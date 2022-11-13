В нежных бежевых тонах: Наталья Фриске показала обновки для подросшей Луны

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья стала мамой в 36 лет. Она души не чает в маленькой дочери Луны, появление которой на свет стало большим утешением для всей семье Фриске.
Наталья Фриске растворяется в любви к крохе, она не расстается с малышкой ни на минуту. Молодая мама часто делится видео с участием Луны в микроблоге, чтобы порадовать поклонников кадрами жизнерадостной наследницы.
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Наталья Фриске любит наряжать дочку и часто хвастается, какие обновки она для нее прикупила. На этот раз Наталья Фриске показала наряды в нежных бежевых оттенках. В гардеробе Луны теперь есть кроссовки, модный свитер и худи со штанишками.
«Луночке заказала на «Алике» вот такой прикольный свитер, кроссовки на весну, мне кажется, будет то, что надо. И вот такой спортивный костюмчик. Мне кажется, толстовка прям сейчас уже будет норм», - поделилась Наталья Фриске.
Напомним, Луна появилась на свет 8 апреля, ей уже семь месяцев.