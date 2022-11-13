В нежных бежевых тонах: Наталья Фриске показала обновки для подросшей Луны

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья стала мамой в 36 лет. Она души не чает в маленькой дочери Луны, появление которой на свет стало большим утешением для всей семье Фриске.

Наталья Фриске растворяется в любви к крохе, она не расстается с малышкой ни на минуту. Молодая мама часто делится видео с участием Луны в микроблоге, чтобы порадовать поклонников кадрами жизнерадостной наследницы.

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