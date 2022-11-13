«Мне хорошо в своей стране»: певица Лолита Милявская выступила с громким заявлением

На фоне происходящих в мире событий некоторые знаменитости предпочли покинуть Россию и обосноваться за границей. Как правило, местом своего пребывания уехавшие выбрали Израиль, Турцию, страны ближнего зарубежья.
59-летняя Лолита Милявская дала понять, что не разделяет позиции тех, кто предпочел уехать из России. Себя она сравнила с замужней женщиной, которая должна разделить судьбу своего мужа.
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В программе телеканала НТВ «Новые русские сенсации» Лолита Милявская сделала громкое заявление, объяснив свою позицию по важному вопросу.
«Мне хорошо в своей стране. Буду разделять с ней абсолютно все, потому что я за ней замужем. Так получилось, что с 1987 года я автоматически вышла за Россию. Лично мне это государство дало, наверное, все», - сказала певица Лолита Милявская.