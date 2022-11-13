«Мне хорошо в своей стране»: певица Лолита Милявская выступила с громким заявлением

На фоне происходящих в мире событий некоторые знаменитости предпочли покинуть Россию и обосноваться за границей. Как правило, местом своего пребывания уехавшие выбрали Израиль, Турцию, страны ближнего зарубежья.

59-летняя Лолита Милявская дала понять, что не разделяет позиции тех, кто предпочел уехать из России. Себя она сравнила с замужней женщиной, которая должна разделить судьбу своего мужа.

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