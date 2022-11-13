«Будешь платить за свои писульки»: Юлия Салибекова нанесла новый удар по бывшему мужу Тиграну

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова разместила в микроблоге видеообращение, которое адресовала бывшему мужу Тиграна.

В нем она сделала сразу несколько объявлений. Юлия Салибекова сообщила, что подала иск в суд на возмещение издержек.

Как бы между делом она заявила, что Тигран Салибеков не платит алименты на своих троих сыновей.

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