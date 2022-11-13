«Будешь платить за свои писульки»: Юлия Салибекова нанесла новый удар по бывшему мужу Тиграну

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова разместила в микроблоге видеообращение, которое адресовала бывшему мужу Тиграна.
В нем она сделала сразу несколько объявлений. Юлия Салибекова сообщила, что подала иск в суд на возмещение издержек.
Как бы между делом она заявила, что Тигран Салибеков не платит алименты на своих троих сыновей.
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«Предатель, готовь кошелек! Будешь платить за свои писульки. Я понесла расходы. Теперь ты будешь возмещать. Алименты ты не платишь, значит, будешь платить за издержки», - обратилась Юлия Салибекова к Тиграну.
Юлия Салибекова пообещала Тиграну Салибекову, что больше не будет упоминать о нем. Она поняла, что таким образом позволяет неработающему бывшему мужу неплохо хайповать на ней и сыновьях, находясь на телестройке.
Больше информповодов Тиграну Юлия создавать не намерена.
Напомним, после развода Юлия Салибекова осталась одна воспитывать троих сыновей, рожденных в браке с Тиграном Салибековым. В то время, как отец мальчиков подался на «Дом-2» устраивать личную жизнь.