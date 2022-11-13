«Чем я могу помочь ей?»: Маликов признался, что не обеспечивает свою дочь Стефанию

Певец Дмитрий Маликов рассказал, что финансово не поддерживает одну из своих дочерей, Стефанию. По его словам, девушка на удивление самостоятельная и старается лишний раз не обременять своих звездных родителей.
Знаменитый исполнитель и его жена Елена воспитывают троих детей - Ольгу от первого брака супруги, Стефанию и Марка. Сейчас Стефания учится в МГИМО, владеет несколькими иностранными языками. А в феврале она вместе с подружками запустила бренд одежды. Девушка признавалась, что идея начать производство собственных нарядов появилась у нее еще в детстве.
Накануне Стефания Маликова пошла на серьезный шаг и решила попробовать свои силы в новом деле и открыла модный бутик в центре Москвы. С ремонтом и дизайном интерьера шоурума ей помогала мама Елена.
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По признаниям самого Маликова, его не по годам самостоятельна дочь вложила в свое дело немалое количество денег. Так, она отдает за аренду помещения 350 тысяч рублей. При этом сам певец рассказал, что не дал ни копейки своей дочери на развитие бизнеса.
«А чем я могу помочь ей? Это и удивительно. Она все сама. Она больше с мамой консультируется. Я в финансах что?» - признался он в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Дмитрий объяснил, что хороший доход девушке приносит ее занятие блогерством. По словам певцы, его дочь прилично зарабатывает, не просит денег у родителей и трудится практически круглыми сутками.