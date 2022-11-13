«Чем я могу помочь ей?»: Маликов признался, что не обеспечивает свою дочь Стефанию

Певец Дмитрий Маликов рассказал, что финансово не поддерживает одну из своих дочерей, Стефанию. По его словам, девушка на удивление самостоятельная и старается лишний раз не обременять своих звездных родителей.

Знаменитый исполнитель и его жена Елена воспитывают троих детей - Ольгу от первого брака супруги, Стефанию и Марка. Сейчас Стефания учится в МГИМО, владеет несколькими иностранными языками. А в феврале она вместе с подружками запустила бренд одежды. Девушка признавалась, что идея начать производство собственных нарядов появилась у нее еще в детстве.

Накануне Стефания Маликова пошла на серьезный шаг и решила попробовать свои силы в новом деле и открыла модный бутик в центре Москвы. С ремонтом и дизайном интерьера шоурума ей помогала мама Елена.

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По признаниям самого Маликова, его не по годам самостоятельна дочь вложила в свое дело немалое количество денег. Так, она отдает за аренду помещения 350 тысяч рублей. При этом сам певец рассказал, что не дал ни копейки своей дочери на развитие бизнеса.