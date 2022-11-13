Что произошло после новостей о разводе принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и его жена Меган Маркл спровоцировали слухи о своем скором разводе. Новости об этом появились в зарубежных СМИ.
Однако после этих сообщений появились другие - о том, что пара примет участие в торжественном гала-вечере в Нью-Йорке, который состоится 8 декабря. Во время него принцу Гарри и Меган Маркл вручат почетную премию в области прав человека.
За возможность сидеть за одним столиком желающим придется выложить миллион долларов. И все места уже раскуплены. Не исключено, что ажиотаж как раз могли и спровоцировать новости о скором разводе пары.
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Напомним, о скором разводе четы герцогов Сассекских - внука Елизаветы II принца Гарри и его супруги, смугло кожей американки Меган Маркл, сообщила британская писательница, считающаяся экспертам по делам королевской семьи, Колин Кэмпбелл. В своем микроблоге она утверждает, что принц Гарри и Меган Маркл уже наняли юристов для оформления соответствующей процедуры. Оба якобы давно проживают в отдельных домах и сократили до минимума публичные отношения.
По материалам The Mirror.