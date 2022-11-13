«Платишь и не живешь»: Татьяна Васильева перестала ездить на роскошную виллу в Италии

Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на то, что не может попасть на свою шикарную виллу в Италии. По словам артистки, она сделала такой роскошный подарок себе и своей семье около шести лет назад. Но из-за пандемии коронавируса и просроченной визы она не может вернуться туда. Однако ей приходится оплачивать охрану апартаментов, на которую уходит 500 евро.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ звезда рассказала, что вилла носит название «Татьяна». Васильева похвасталась, что в ее жизни было время, когда она получала заработки, которых могло хватить на такие шикарные покупки. Но последние несколько лет шикарная вилла знаменитости стоит бесхозная. Васильева честно призналась, что мечтает вернуться туда вновь.

«Платишь и не живешь. Вот за что обидно», - отметила знаменитость.

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